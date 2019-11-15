У Роналду на 3 хет-трика в карьере больше, чем у Месси

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду накануне оформил 55-й хет-трик в карьере.

Напомним, что 34-летний футболист забил три гола в ворота Литвы в матче квалификации Евро-2020.

Как сообщает ESPN, на сегодняшний день Роналду опережает капитана "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси на три хет-трика.

В течение карьеры Роналду сделал 46 хет-триков на клубном уровне и 9 в составе национальной команды, у Месси соотношение по этому показателю 46+6.

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