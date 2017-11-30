У Роналду наметились проблемы в "раздевалке" "Реала"

У форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду наметились серьезные проблемы в отношениях со своими партнерами по команде.

Как информирует испанская пресса, на сегодняшний день приятельские отношения в стане "сливочных" у 32-летнего бомбардира сохранились только с Каримом Бензема, тогда как с остальными своими одноклубниками португалец контактирует исключительно только по рабочим моментам. Виду этого действующий обладатель "Золотого мяча" чувствует себя в команде не совсем уютно, на что также наложила отпечаток его неудачная игра в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Напомним, "Реал" готов заплатить всю сумму отступных за Аррисабалагу. | soccernews.ru