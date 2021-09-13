У Роналду не будет гарантированного места в стартовом составе "Манчестер Юнайтед"

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У Роналду не будет гарантированного места в стартовом составе "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер дал понять, что у новичка команды Криштиану Роналду не будет статуса неприкасаемого.

"Криштиану очень сильно заботится о себе. Это позволяет ему быстро восстанавливаться. Конечно, важно, чтобы Роналду выходил и бежал все 90 минут, как и другие футболисты. Если этого не будет, то я допускаю, что он может оказаться в запасе. Кроме того, у нас много игроков атаки, и выходить на поле должны все", - приводит слова Сульшера Goal.com.

6-летний португалец вернулся в "МЮ" после 12 сезонов в "Реале" и "Ювентусе". Клуб купил его за 15+8 миллионов евро.

В дебютном матче после трансфера Роналду оформил дубль в матче с "Ньюкаслом" (4:1).

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