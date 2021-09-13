У Роналду не будет гарантированного места в стартовом составе "Манчестер Юнайтед"
Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер дал понять, что у новичка команды Криштиану Роналду не будет статуса неприкасаемого.
"Криштиану очень сильно заботится о себе. Это позволяет ему быстро восстанавливаться. Конечно, важно, чтобы Роналду выходил и бежал все 90 минут, как и другие футболисты. Если этого не будет, то я допускаю, что он может оказаться в запасе. Кроме того, у нас много игроков атаки, и выходить на поле должны все", - приводит слова Сульшера Goal.com.
6-летний португалец вернулся в "МЮ" после 12 сезонов в "Реале" и "Ювентусе". Клуб купил его за 15+8 миллионов евро.
В дебютном матче после трансфера Роналду оформил дубль в матче с "Ньюкаслом" (4:1).
Не пропустите: Клопп: "Я не рад переходу Роналду в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Винисиус установил личный рекорд в "Реале"
-
В Италии раскритиковали украинца Коваленко после матча Серии А
-
"Интер" потерял основного хавбека перед матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов
-
"Причиной стало что-то другое". Смородская высказалась об уходе Фернандеса из сборной России
-
Экс-игрок ПСЖ раскритиковал Серхио Рамоса
-
Черчесов высказался об уходе Фернандеса из сборной России
-
Уткин отреагировал на уход Фернандеса из сборной России
-
"Локомотив" опубликовал яркий проморолик к Лиге Европы (видео)
-
ПСЖ представил стильную третью форму на сезон (фото)
-
В "Манчестер Юнайтед" рассказали об особой диете Криштиану Роналду
-
Карпин отреагировал на уход Фернандеса из сборной России
-
Дюков высказался о решении Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России
-
Марио Фернандес прокомментировал свой уход из сборной России
-
УЕФА назначил арбитров на матч "Спартак" - "Легия"
-
Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России
-
Беллами ушёл из "Андерлехта" из-за депрессии
-
СМИ узнали новые подробности травмы Марио Фернандеса
-
У Роналду не будет гарантированного места в стартовом составе "Манчестер Юнайтед"
-
Парфёнов впервые прокомментировал увольнение из тульского "Арсенала"
-
Гвардиола просит купить хавбека "Лидса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18