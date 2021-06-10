У Роналду нет предложений от других клубов: названа причина
Фото инстаграм Криштиану Роналду
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду пока не пользуется спросом на европейском трансферном рынке.
По информации Sky Sport Italia, чтобы перейти в другой клуб 36-летнему футболисту необходимо пойти на сокращение зарплаты.
Сообщается, что этим летом звёздному португальцу точно никто не предложит контракт с окладом 30 миллионов евро в год.
В минувшем сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах. Его рыночная стоимость - 45 миллионов евро.
Не пропустите: Роналду провел встречу с новым главным тренером "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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|27
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|Хеллас Верона
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|10
|Болонья
|26
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|26
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|12
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|26
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|Фиорентина
|27
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|26
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|26
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|17
|Дженоа
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|Лечче
|27
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|26
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