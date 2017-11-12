У Роналду родился четвертый ребенок

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У Роналду родился четвертый ребенок

Девушка нападающего "Реала" Криштиану Роналду Джорджина Родригес родила ребенка.

Девочку назвали Алана Мартина, сообщил форвард в своем Instagram.

Этот ребенок стал четвертым для португальца.

Фото: Пополнение в семье Роналду.

Напомним, что у него уже есть дети Криштиану (2010 года рождения) и близнецы Ева и Матеу (2017). Все они были рождены от суррогатных матерей.

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