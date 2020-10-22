У Роналду снова положительный тест на коронавирус. Форвард пропустит матч ЛЧ с "Барселоной"
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду снова сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Marca.
Таким образом, футболист пропустит матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Барселоной".
Напомним, что 35-летний Роналду заразился коронавирусом в расположении сборной Португалии. После этого футболист прилетел в Турин, чтобы пройти карантин в Италии.
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