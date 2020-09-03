У Роналду выявлена инфекция пальца на ноге
Пресс-служба сборной Португалии сообщила о проблемах со здоровьем у капитана национальной команды Криштиану Роналду.
У звёздного футболиста выявлена инфекция пальца правой ноги. Сейчас его лечат антибиотиками.
Известно, что 35-летний форвард пропустил сегодняшнюю тренировку, его состояние будет оцениваться каждый день.
Напомним, что 5 сентября португальская сборная сыграет с Хорватией в рамках группового этапа Лиги Наций, а спустя три дня - с Швецией.
Не пропустите: В 2020 году Месси забил 16 голов, у Роналду и Левандовски - по 25. | http://soccernews.ru
главное
-
Отец Месси отреагировал на слухи, что Лионель останется в "Барселоне" до лета 2021 года
-
"Локомотив" определился с размером предложения по Тикиньо
-
Судья матча "Спартак" - "Сочи" Казарцев отстранён до октября, Еськов приостановил карьеру
-
РПЛ назвала лучшего игрока августа
-
"Ювентус" сделал "Барселоне" неожиданное предложение по Суаресу
Лента новостей
-
"Фрайбург" начал продавать футболки игрока "Спартака" Тиля
-
У Роналду выявлена инфекция пальца на ноге
-
Хавбек "Химок" отказал "Ахмату" ради "Локомотива"
-
Агент Мирзова прокомментировал информацию о переговорах с "Уралом"
-
УЕФА назначил судей на матч Венгрия - Россия
-
РПЛ опубликовала календарь с 7-го по 10-й тур
-
"Севилья" провела презентацию Ракитича
-
2
Афиша сборной России перед матчем с Сербией спровоцировала скандал
-
Нападающий "Локомотива" ушёл в "Нижний Новгород"
-
"Боруссия" презентовала новую гостевую форму
-
Отец Месси отреагировал на слухи, что Лионель останется в "Барселоне" до лета 2021 года
-
Луис Энрике огласил цель сборной Испании
-
Еськов может стать преподавателем в центре подготовки судей
-
В 2020 году Месси забил 16 голов, у Роналду и Левандовски - по 25
-
Пять клубов РПЛ ведут борьбу за вингера "Спартака" Глушенкова
-
"Локомотив" определился с размером предложения по Тикиньо
-
"Барселона" не намерена платить Суаресу за расторжение контракта
-
Судья матча "Спартак" - "Сочи" Казарцев отстранён до октября, Еськов приостановил карьеру
-
"Манчестер Юнайтед" сделал предложение "Реалу" по Регилону
-
3
Агент Селюк предположил, что Месси заразился коронавирусом
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4