У Роналду выявлена инфекция пальца на ноге

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У Роналду выявлена инфекция пальца на ноге

Пресс-служба сборной Португалии сообщила о проблемах со здоровьем у капитана национальной команды Криштиану Роналду.

У звёздного футболиста выявлена инфекция пальца правой ноги. Сейчас его лечат антибиотиками.

Известно, что 35-летний форвард пропустил сегодняшнюю тренировку, его состояние будет оцениваться каждый день.

Напомним, что 5 сентября португальская сборная сыграет с Хорватией в рамках группового этапа Лиги Наций, а спустя три дня - с Швецией.

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