У России могут отобрать право проведения ЧМ-2018

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Россия может лишиться права провести Чемпионат Мира 2018 года.

"Я думаю, что Чемпионат Мира не состоится в России. 2 февраля ждите интересных новостей из Вашингтона" - сказал Гордон.

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