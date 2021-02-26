У российских команд 1 победа в 26 матчах основной стадии еврокубков в этом сезоне
Клубы РПЛ завершили своё выступление в еврокубковой кампании сезона 2020/21.
Последний российский представитель в Лиге Европы - "Краснодар" - проиграл оба матча загребскому "Динамо" (2:3, 0:1) и вылетел из турнира.
Таким образом, команды из России одержали всего 1 победу в 26 играх основной стадии еврокубков в этом сезоне.
Единственная выигранная встреча - "Краснодар" - "Ренн" (1:0) в групповом этапе Лиги Чемпионов, состоявшаяся 2 декабря.
Также российские клубы 9 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений.
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