У российских команд 1 победа в 26 матчах основной стадии еврокубков в этом сезоне

Клубы РПЛ завершили своё выступление в еврокубковой кампании сезона 2020/21.

Последний российский представитель в Лиге Европы - "Краснодар" - проиграл оба матча загребскому "Динамо" (2:3, 0:1) и вылетел из турнира.

Таким образом, команды из России одержали всего 1 победу в 26 играх основной стадии еврокубков в этом сезоне.

Единственная выигранная встреча - "Краснодар" - "Ренн" (1:0) в групповом этапе Лиги Чемпионов, состоявшаяся 2 декабря.

Также российские клубы 9 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений.

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