У российского форварда Ильюченко 4 голевых действия в 4 матчах чемпионата Южной Кореи

Теги поханг стилерзстанислав ильюченко

У российского форварда Ильюченко 4 голевых действия в 4 матчах чемпионата Южной Кореи

Нападающий "Пхохан Стилерс" Станислав Ильюченко ударно начал новый сезон в Южной Корее.

29-летний россиянин записал в свой актив уже 4 голевых действия в 4 матчах чемпионата страны - 3 забитых мяча и 1 ассист.

Ильюченко перебрался в Азию в июне 2019 года. До этого он выступал в низших немецких дивизионах.

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