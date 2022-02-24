У РПЛ нет планов приостанавливать чемпионат

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У РПЛ нет планов приостанавливать чемпионат

Руководство российской Премьер-лиги не намерено откладывать возобновление турнира, сообщает Sport24.

По информации источника, у РПЛ нет планов приостанавливать чемпионат из-за военной операции на Украине.

Напомним, что рестарт чемпионата должен состояться в субботу, 26 февраля.

Сегодня утром президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в соседней стране.

Не пропустите: Чемпионат Украины официально приостановлен из-за военного положения в стране. | http://soccernews.ru
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