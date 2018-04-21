У "Рубина" появился новый генеральный директор
Генеральным директором "Рубин назначен Рустем Сайманов.
Как сообщили на сайте казанского клуба, ранее он занимал пост спортивного директора.
На должности генерального директора клуба Рустем Сайманов сменил Рустама Саяхова.
"Футбольный клуб "Рубин" выражает благодарность Рустаму Хамитовичу за вклад в развитие клуба и желает дальнейших успехов в трудовой деятельности", - говорится на сайте.
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