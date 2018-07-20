У руководства и тренерского штаба "Барселоны" разошлись мнения относительно трансфера Погба

У руководства и тренерского штаба каталонской "Барселоны" разошлись мнения относительно возможного трансфера полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, для высших чинов клуба 25-летний хавбек "красных дьяволов" является приоритетным кандидатом на усиление середины поля команды. Однако данную позицию не поддерживает тренерский штаб "сине-гранатовых" во главе с Эрнесто Вальверде.

Напомним, Погба находится на четвертом месте среди трансферных приоритетов "Барселоны". | soccernews.ru