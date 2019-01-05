У Санчеса случился рецидив травмы

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У Санчеса случился рецидив травмы

Форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес травмировался в игре с "Редингом" (2:0).

Как сообщает ВВС, у чилийца проблемы с подколенным сухожилием, которые уже неоднократно беспокоили его в последнее время.

Однако в тренерском штабе "МЮ" считают, что игрок восстановится к следующему матчу.

В этом сезоне на счету Санчеса один забитый мяч и четыре результативные передачи в 14 играх.

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