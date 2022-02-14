У Санкт-Петербурга могут забрать право на проведение финала Лиги чемпионов

Фото: инстаграм Лиги чемпионов\Автор неизвестен

Санкт-Петербург может лишиться права проведения финального матча Лиги чемпионов этого сезона, сообщает издание Football London.

По информации источника, финал турнира пройдет в другом месте, если Российская Федерация предпримет попытку военного вторжения в Украину.

Отмечается, что УЕФА готова к моментальной смене места проведения матча, так как у них есть опыт прошлого сезона, когда финал ЛЧ перенесли из Стамбула в Порту менее чем за месяц из-за ситуации с коронавирусом в турецком городе.

Напомним, что финал Лиги чемпионов запланирован на 28 мая. Уже завтра, 15 февраля состоятся первые матчи 1\8 финала.

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