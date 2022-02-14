У Санкт-Петербурга могут забрать право на проведение финала Лиги чемпионов
Фото: инстаграм Лиги чемпионов\Автор неизвестен
Санкт-Петербург может лишиться права проведения финального матча Лиги чемпионов этого сезона, сообщает издание Football London.
По информации источника, финал турнира пройдет в другом месте, если Российская Федерация предпримет попытку военного вторжения в Украину.
Отмечается, что УЕФА готова к моментальной смене места проведения матча, так как у них есть опыт прошлого сезона, когда финал ЛЧ перенесли из Стамбула в Порту менее чем за месяц из-за ситуации с коронавирусом в турецком городе.
Напомним, что финал Лиги чемпионов запланирован на 28 мая. Уже завтра, 15 февраля состоятся первые матчи 1\8 финала.
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|6
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|Осер
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|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
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|16
|2
|Базель
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|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4