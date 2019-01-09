У Сарри возник конфликт с руководством "Челси"

2 Теги челсимиланмаурицио сарригонсало игуаин

У Сарри возник конфликт с руководством "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри недоволен тем, как клуб действует на трансферном рынке, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, наставник требует скорейшего оформления трансфера нападающего "Милана" Гонсало Игуаина, но директор клуба Марина Грановская не уверена, что игрок усилит команду.

Сарри требует купить форварда высокого класса, но "Челси" не готов платить за 31-летнего Игуаина 50 миллионов евро.

Также Сарри не устроил тот факт, что "Челси" купил американского полузащитника Кристиана Пулишича без его одобрения.

Не пропустите: "Челси" вернулся к кандидатуре Игуаина. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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borisklover

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Mutaloff
Mutaloff

Все говорили,что в этом сезоне без конфликтов в Челси не обойдётся.

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