У Саудовской Аравии могут отобрать право принимать матчи Суперкубка Испании
В этом сезоне игры Суперкубка Испании могут перенести из Саудовской Аравии в другую страну.
Сообщается, что проведение турнира в Саудовской Аравии будет экономически нецелесообразным, если из-за пандемии на стадион не будут пускать зрителей.
Сейчас изучается возможность пересмотра заключённого контракта и переноса соревнования обратно в Испанию.
Напомним, что по итогам прошлого сезона полуфиналистами Суперкубка стали "Реал", "Барселона", "Атлетик" и "Реал Сосьедад". Матчи должны состояться в период с 13 по 17 января.
Не пропустите: Стало известно, когда в "Барселоне" пройдут выборы президента. | http://soccernews.ru
главное
-
Муса отказал "Галатасараю" ради возвращения в ЦСКА
-
"Реал" готов включить Азара в сделку по Мбаппе
-
Эриксен не вернётся в "Тоттенхэм". Он не нужен Моуринью
-
Очередной автобус Моуринью, логичное поражение "Реала" и дань Марадоне: чем запомнились европейские футбольные выходные
-
"Реал" вынужден отложить трансфер Мбаппе
Лента новостей
-
Бывший агент Аршавина рассказал о сложностях его перехода в "Арсенал"
-
Названа дата возвращения Марио Фернандеса на поле
-
УЕФА объявил 50 претендентов на попадание в команду года
-
Агент Мусы отреагировал на информацию о договорённости с ЦСКА
-
У Саудовской Аравии могут отобрать право принимать матчи Суперкубка Испании
-
Семак рассказал, чего не хватило "Зениту" для борьбы за выход в плей-офф Лиги Чемпионов
-
Окончательное решение по формату Евро-2020 будет принято в марте
-
Муса отказал "Галатасараю" ради возвращения в ЦСКА
-
Джермейн Дефо назвал сильнейший дуэт форвардов в мире
-
Семак оценил готовность Дзюбы к матчу против "Брюгге"
-
"Реал" готов включить Азара в сделку по Мбаппе
-
"Реал", "Барселона" и ещё два клуба поборются за защитника "Хоффенхайма"
-
Эриксен не вернётся в "Тоттенхэм". Он не нужен Моуринью
-
Очередной автобус Моуринью, логичное поражение "Реала" и дань Марадоне: чем запомнились европейские футбольные выходные
-
Никола Моро рассказал, кто убедил его перейти в "Динамо"
-
УЕФА назначил арбитров на матч "Краснодар" - "Ренн"
-
"Реал" вынужден отложить трансфер Мбаппе
-
"Барселона" может отозвать Тодибо из аренды в "Бенфике"
-
В Аргентине может появиться денежная купюра с изображением Марадоны
-
Матч "Астон Вилла" - "Ньюкасл" может не состояться из-за коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14