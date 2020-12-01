У Саудовской Аравии могут отобрать право принимать матчи Суперкубка Испании

Теги реал мадридбарселонаатлетик бильбаореал сосьедад

У Саудовской Аравии могут отобрать право принимать матчи Суперкубка Испании

В этом сезоне игры Суперкубка Испании могут перенести из Саудовской Аравии в другую страну.

Сообщается, что проведение турнира в Саудовской Аравии будет экономически нецелесообразным, если из-за пандемии на стадион не будут пускать зрителей.

Сейчас изучается возможность пересмотра заключённого контракта и переноса соревнования обратно в Испанию.

Напомним, что по итогам прошлого сезона полуфиналистами Суперкубка стали "Реал", "Барселона", "Атлетик" и "Реал Сосьедад". Матчи должны состояться в период с 13 по 17 января.

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