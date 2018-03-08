У сборной Австралии появился новый главный тренер
Футбольная федерация Австралии объявила о назначении на пост главного тренера национальной сборной Грэма Арнольда.
54-летний специалист поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 2022 года. Действующий наставник "Сиднея" возглавит "соккеруз" после ЧМ-2018.
Напомним, что на мундиале австралийцами будет руководить Берт ван Марвейк, который принял сборную до завершения мирового первенства.
Также отметим, что Арнольд возглавит сборную Австралии во второй раз в карьере, ранее он тренировал команду в 2007 году. | http://soccernews.ru
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