У сборной Австралии появился новый главный тренер

Футбольная федерация Австралии объявила о назначении на пост главного тренера национальной сборной Грэма Арнольда.

54-летний специалист поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 2022 года. Действующий наставник "Сиднея" возглавит "соккеруз" после ЧМ-2018.

Напомним, что на мундиале австралийцами будет руководить Берт ван Марвейк, который принял сборную до завершения мирового первенства.

Также отметим, что Арнольд возглавит сборную Австралии во второй раз в карьере, ранее он тренировал команду в 2007 году. | http://soccernews.ru