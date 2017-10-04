У сборной Бразилии будет новый капитан

Теги бразилияболивияказемиро

У сборной Бразилии будет новый капитанВ предстоящем матче отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018-го года против национальной команды Боливии у сборной Бразилии будет новый капитан.

Как информирует официальный твиттер Бразильской конфедерации футбола, завтра с капитанской повязкой на поле своих партнеров выведет Каземиро.

Напомним, Бразилия уже добыла путевку на Чемпионат Мира в Россию.

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комментарии
длщ

а сильва тьяго где? он же капитан, и опытнее казимиро.

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