В предстоящем матче отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018-го года против национальной команды Боливии у сборной Бразилии будет новый капитан.

Как информирует официальный твиттер Бразильской конфедерации футбола, завтра с капитанской повязкой на поле своих партнеров выведет Каземиро.

Напомним, Бразилия уже добыла путевку на Чемпионат Мира в Россию.

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