У сборной Италии лучшая беспроигрышная серия за 14 лет

Сборная Италии снова не проиграла, доведя свою серию без поражений до 22 матчей.

Накануне "Скуадра Адзурра" в 6-м туре Лиги Наций взяла верх над Боснией и Герцеговиной со счётом 2:0.

Теперь серия итальянцев насчитывает 17 побед и 5 ничьих. В последний раз команда уступала 10 сентября 2018 года.

Это лучший результат с июля 2006 года, когда сборная под руководством Марчелло Липпи не проигрывала 25 матчей кряду, параллельно став триумфатором Чемпионата Мира.

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