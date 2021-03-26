У сборной Италии лучшая беспроигрышная серия за 15 лет
Сборная Италии снова не проиграла, доведя свою серию без поражений до 23 матчей.
Накануне "Скуадра Адзурра" в 1-м туре квалификации ЧМ-2022 взяла верх над Северной Ирландией со счётом 2:0.
Теперь серия итальянцев насчитывает 18 побед и 5 ничьих. В последний раз команда уступала 10 сентября 2018 года.
Это лучший результат с июля 2006 года, когда сборная под руководством Марчелло Липпи не проигрывала 25 матчей кряду, параллельно став триумфатором Чемпионата Мира.
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|Команда
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|Аталанта
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|Рома
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|Наполи
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|39
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|27
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|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
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|31
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|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
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|Лечче
|27
|25
|19
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|Брешия
|27
|17