У сборной Италии лучшая беспроигрышная серия за 15 лет

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Сборная Италии снова не проиграла, доведя свою серию без поражений до 23 матчей.

Накануне "Скуадра Адзурра" в 1-м туре квалификации ЧМ-2022 взяла верх над Северной Ирландией со счётом 2:0.

Теперь серия итальянцев насчитывает 18 побед и 5 ничьих. В последний раз команда уступала 10 сентября 2018 года.

Это лучший результат с июля 2006 года, когда сборная под руководством Марчелло Липпи не проигрывала 25 матчей кряду, параллельно став триумфатором Чемпионата Мира.

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