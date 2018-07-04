У сборной Мексики может смениться главный тренер

У сборной Мексики после вылета с Чемпионата Мира 2018 года может смениться главный тренер.

Нынешний наставник "зелёных" Хуан Осорио может покинуть свой пост из-за отсутствия прогресса в результатах команды.

Напомним, что мексиканцы уже седьмой раз подряд покидают мундиаль на стадии 1/8 финала.

Главным претендентом на должность тренера Мексики считается Матиас Альмейда. Сам специалист хочет принять новый вызов и даже готов ради этого отклонить выгодное предложение от катарского "Аль-Райяна".

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