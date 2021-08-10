У Себальоса диагностировали разрыв связок голеностопа

Фото: инстаграм Себальоса/Автор неизвестен

"Реал Мадрид" на своем официальном сайте огласил результаты углубленного обследования полузащитника Дани Себальоса.

У испанского хавбека диагностирован полный разрыв передней малоберцовой астрагальной и малоберцовой пяточной связок.

По сообщению Хосе Луиса Санчеса, восстановление игрока займет около месяца.

Напомним, что Себальос получил травму в матче первого тура Олимпиады против сборной Египта.

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