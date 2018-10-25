У Сёмина конфликт с ведущим игроком "Локомотива"

Теги локомотив москваюрий семинмануэл фернандеш

У Сёмина конфликт с ведущим игроком "Локомотива"

У главного тренера "Локомотива" Юрия Сёмина конфликт с ведущим полузащитником своей команды Мануэлом Фернандешем.

Об этом свидетельствует инцидент, который произошёл во время вчерашнего матча Лиги Чемпионов между "железнодорожниками" и "Порту" - португальский хавбек после замены отказался пожать руку наставнику.

Впрочем, Сёмин и Фернандеш наличие конфликта опровергают. Тренер сказал, что не придал данному эпизоду никакого значения, а футболист заверил, что просто не увидел руку 71-летнего специалиста.

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