У Сёмина конфликт с ведущим игроком "Локомотива"
У главного тренера "Локомотива" Юрия Сёмина конфликт с ведущим полузащитником своей команды Мануэлом Фернандешем.
Об этом свидетельствует инцидент, который произошёл во время вчерашнего матча Лиги Чемпионов между "железнодорожниками" и "Порту" - португальский хавбек после замены отказался пожать руку наставнику.
это не «Спартак», поэтому пройдёт незамеченным.) pic.twitter.com/4lx8x6q4pV— ZhuraWell (@TimZhur) 24 октября 2018 г.
Впрочем, Сёмин и Фернандеш наличие конфликта опровергают. Тренер сказал, что не придал данному эпизоду никакого значения, а футболист заверил, что просто не увидел руку 71-летнего специалиста.
Не пропустите: Семин: "Нереализованные моменты сыграли решающую роль в поражении от "Порту". | http://soccernews.ru
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