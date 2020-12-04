У Серхио Рамоса появился шанс сыграть с "Севильей"

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У Серхио Рамоса появился шанс сыграть с "Севильей"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос, возможно, примет участие в субботнем матче Примеры против "Севильи".

Как сообщает El Chiringuito, в преддверии игры 34-летний футболист вернулся к тренировкам в общей группе.

Напомним, что звёздный испанец восстанавливается после мышечного повреждения задней поверхности бедра правой ноги, полученного 17 ноября в матче за сборную.

В текущем сезоне Рамос провёл за "Реал" 10 игр, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Касильяс высказался о возможном уходе Рамоса из "Реала". | http://soccernews.ru
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