У Серхио Рамоса рецидив мышечной травмы. Он так и не дебютировал за ПСЖ

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У Серхио Рамоса рецидив мышечной травмы. Он так и не дебютировал за ПСЖ

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Пресс-служба ПСЖ сообщила о новой травме центрального защитника Серхио Рамоса.

На прошлой неделе у футболиста снова возник дискомфорт в икроножных мышцах, что потребовало корректировки рабочей нагрузки.

Сроки восстановления звёздного испанца не называются. Напомним, что он так и не дебютировал за парижан из-за регулярных проблем со здоровьем.

Рамос перешёл в ПСЖ минувшим летом из мадридского "Реала" на правах свободного агента, заключив контракт на два года.

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