У Серхио Рамоса рецидив мышечной травмы. Он так и не дебютировал за ПСЖ
Пресс-служба ПСЖ сообщила о новой травме центрального защитника Серхио Рамоса.
На прошлой неделе у футболиста снова возник дискомфорт в икроножных мышцах, что потребовало корректировки рабочей нагрузки.
Сроки восстановления звёздного испанца не называются. Напомним, что он так и не дебютировал за парижан из-за регулярных проблем со здоровьем.
Рамос перешёл в ПСЖ минувшим летом из мадридского "Реала" на правах свободного агента, заключив контракт на два года.
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