У Серхио Рамоса родился третий сын

У капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса родился третий сын, об этом сам футболист сообщил в истаграме.

"Мы счастливы представить вам Алехандро Рамоса. Он родился (в Вербное воскресенье) в 18:24. Его вес составляет 3,1 кг. Мама и маленький мальчик великолепны. Спасибо всем за то, что разделили с нами это счастье. Люблю тебя, Пилар Рубио" - написал 31-летний футболист, прикрепив фотографию с женой и новорожденным.

Стоит отметить, что Рамос и его супруга уже воспитывают двух сыновей - Серхио-младшего и Марко.

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