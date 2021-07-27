У сестры Роналду пневмония из-за коронавируса. Её госпитализировали (фото)
Фото: инстаграм сестры Роналду/Автор неизвестен
Катя Авейру, сестра португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, госпитализирована из-за осложнений от коронавируса.
"Меньше всего хотелось бы писать такой пост. Я старалась не делать этого в последние дни, но новости распространяются быстро, и из уважения к тем, кто следит за мной и заботится обо мне и моих близких, я поделюсь с вами правдой.
Черт возьми, с 17 июля я была дома в изоляции, все протекало очень хорошо, симптомов почти не было, но, соблюдая протокол, я была дома. К сожалению, 23-го числа мне стало хуже. У меня пневмония в результате проклятого вируса.
Короче говоря, я госпитализирована, и вот я здесь, все делаю правильно, выздоравливаю благодаря богу и врачам. Проклятый вирус меня не погубит. Мне становится лучше", – написала женщина.
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