У сестры Роналду пневмония из-за коронавируса. Её госпитализировали (фото)

Теги криштиану роналду

У сестры Роналду пневмония из-за коронавируса. Её госпитализировали (фото)Фото: инстаграм сестры Роналду/Автор неизвестен

Катя Авейру, сестра португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, госпитализирована из-за осложнений от коронавируса.

"Меньше всего хотелось бы писать такой пост. Я старалась не делать этого в последние дни, но новости распространяются быстро, и из уважения к тем, кто следит за мной и заботится обо мне и моих близких, я поделюсь с вами правдой.

Черт возьми, с 17 июля я была дома в изоляции, все протекало очень хорошо, симптомов почти не было, но, соблюдая протокол, я была дома. К сожалению, 23-го числа мне стало хуже. У меня пневмония в результате проклятого вируса.

Короче говоря, я госпитализирована, и вот я здесь, все делаю правильно, выздоравливаю благодаря богу и врачам. Проклятый вирус меня не погубит. Мне становится лучше", – написала женщина.

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