У "Севильи" серьезные проблемы с травмами перед матчем с "Реалом"

Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

"Севилья" испытывает серьезные кадровые проблемы перед матчем 15-го тура Ла Лиги против мадридского "Реала", сообщает издание MARCA.

По информации источника, эту игру точно пропустят: марокканский форвард Юссеф Эн-Несири, испанский защитник и капитан команды Хесус Навас, полузащитники Эрик Ламела и Сусо.

Однако, как отмечается, к списку травмированных присоединился и основной защитник команды Диего Карлос, его участие в предстоящем матче под вопросом.

Игра между "Реалом" и "Севильей" состоится в воскресенье на "Сантьяго Бернабеу". Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

Также не пропустите: Комбаров сравнил европейские выступления "Спартака" и "Зенита". | http://soccernews.ru