У "Севильи" серьезные проблемы с травмами перед матчем с "Реалом"

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У "Севильи" серьезные проблемы с травмами перед матчем с "Реалом"Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

"Севилья" испытывает серьезные кадровые проблемы перед матчем 15-го тура Ла Лиги против мадридского "Реала", сообщает издание MARCA.

По информации источника, эту игру точно пропустят: марокканский форвард Юссеф Эн-Несири, испанский защитник и капитан команды Хесус Навас, полузащитники Эрик Ламела и Сусо

Однако, как отмечается, к списку травмированных присоединился и основной защитник команды Диего Карлос, его участие в предстоящем матче под вопросом.

Игра между "Реалом" и "Севильей" состоится в воскресенье на "Сантьяго Бернабеу". Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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