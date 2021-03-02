У "Шальке" будет новый главный тренер. Пятый за сезон

Стало известно имя нового главного тренера "Шальке". Им станет Димитриос Граммозис, который ранее возглавлял "Дармштадт". Специалист согласовал контракт с клубом и сразу после его подписания приступит к работе.



Грек станет пятым тренером "швабов" в текущем сезоне. Недавно был уволен с этого поста Кристиан Гросс, а до него Дэвид Вагнер, Мануэль Баум и Хуб Стевенс.

Напомним, "Шальке" в сезоне 2020/2021 немецкой Бундеслиги занимает последнее место в таблице, имея в своем активе только 9 очков после 23 матчей.