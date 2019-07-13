У Синиши Михайловича диагностирована лейкемия

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У Синиши Михайловича диагностирована лейкемия

Наставник "Болоньи" Синиша Михайлович озвучил свой диагноз.

Сегодня стало известно, что сербский специалист вынужден приостановить карьеру из-за проблем со здоровьем. Оказалось, что у тренера диагностирована лейкемия.

"У меня лейкемия. Когда я узнал об этом, то несколько дней плакал. Но это были не слёзы страха. Я уважаю болезнь и столкнусь с ней, глядя ей в глаза. Жду, когда отправлюсь в больницу, где начну бороться. Болезнь агрессивна, но победить её можно.

Я говорил это и футболистам. Объяснял, что мы должны атаковать и стремиться к победе. Будем отсиживаться и защищаться - нас прибьют. Я должен использовать эту тактику в борьбе. Уверен, что я выиграю эту битву. Для семьи, для детей, для всех тех, кто любит меня", - цитирует Михайловича Football Italia.

Контракт серба с "Болоньей" рассчитан до 2022 года. Ранее именитый тренер также возглавлял "Катанию", "Фиорентину", "Сампдорию", "Милан", "Торино", "Спортинг" и сборную Сербии.

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