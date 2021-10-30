У Смолова подозрение на коронавирус: подробности

Фото твиттер "Локомотива"

Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов пропустит матч 13-го тура РПЛ против "Нижнего Новгорода".

Как сообщает официальный сайт "железнодорожников", 31-летний футболист не поможет команде из-за подозрения на коронавирус.

Форвард сдал сомнительный тест на COVID-19 и остался в столице на самоизоляции. Он чувствует себя хорошо и не имеет симптомов заболевания.

В текущем сезоне Смолов сыграл за "Локо" 15 матчей и забил 7 голов.

Гостевая игра с "Нижним Новгородом" состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

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