У Смолова в Барселоне украли дорогостоящие часы
Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов в июле стал жертвой воров, сообщает El Caso.
По информации источника, у российского футболиста украли часы стоимостью 300 тысяч евро.
Инцидент произошёл в одном из ночных клубов Барселоны после матча "Эспаньол" - "Сельта".
Смолов написал заявление в полицию. Ведётся расследование преступления.
Напомним, что 30-летний форвард с января выступал за "Сельту" на правах аренды, сыграл 14 матчей и забил 2 гола.
Не пропустите: Смолов отреагировал на слухи о возможном переходе в "Фенербахче". | http://soccernews.ru
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|4
|Севилья
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
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|31
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14