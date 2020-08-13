У Смолова в Барселоне украли дорогостоящие часы

Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов в июле стал жертвой воров, сообщает El Caso.

По информации источника, у российского футболиста украли часы стоимостью 300 тысяч евро.

Инцидент произошёл в одном из ночных клубов Барселоны после матча "Эспаньол" - "Сельта".

Смолов написал заявление в полицию. Ведётся расследование преступления.

Напомним, что 30-летний форвард с января выступал за "Сельту" на правах аренды, сыграл 14 матчей и забил 2 гола.

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