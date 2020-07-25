У "Сочи" будет право выкупа форварда "Спартака" Руденко

Теги александр руденкофк сочиспартак москватрансферы

У "Сочи" будет право выкупа форварда "Спартака" Руденко

Как сообщалось ранее, "Сочи" договорился о переходе нападающего "Спартака" Александра Руденко на правах аренды.

По информации "Чемпионата", у южан будет право выкупа 21-летнего футболиста.

"Красно-белые" рассчитывают выручить за своего воспитанника 50 миллионов рублей.

Руденко в нынешнем сезоне выступал за "Спартак-2", а зимой перешел в "Торпедо" на правах аренды. В сумме он провёл за два клуба 26 матчей, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Кокорин хочет вернуться в Москву. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ловрен проходит медосмотр перед переходом в "Зенит"

Ловрен проходит медосмотр перед переходом в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов