У "Сочи" будет право выкупа форварда "Спартака" Руденко
Как сообщалось ранее, "Сочи" договорился о переходе нападающего "Спартака" Александра Руденко на правах аренды.
По информации "Чемпионата", у южан будет право выкупа 21-летнего футболиста.
"Красно-белые" рассчитывают выручить за своего воспитанника 50 миллионов рублей.
Руденко в нынешнем сезоне выступал за "Спартак-2", а зимой перешел в "Торпедо" на правах аренды. В сумме он провёл за два клуба 26 матчей, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.
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