У Солари возникли разногласия с руководством "Реала"

У наставника мадридского "Реала" Сантьяго Солари возникли разногласия с руководством королевского клуба, сообщает Marca.

По сведениям издания, боссы "бланкос" не собираются подписывать новых футболистов в январе, а тренер считает, что команда нуждается в срочном усилении из-за большого количества травмированных игроков. В частности, аргентинский специалист настаивает на приобретении форварда.

Напомним, что единственной покупкой "Реала" в зимнее трансферное окно стал полузащитник Браим Диас, который перешёл из "Манчестер Сити" за 17,3 миллионов евро.

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