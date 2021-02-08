У "Спартака" есть для "Аякса" три варианта сделки по Промесу

"Спартак" предложил амстердамскому "Аяксу" три разные варианта трансфера форварда Квинси Промеса, сообщает "СЭ".

Москвичи хотят застраховаться от возможного уголовного преследования игрока на родине. Напомним, сейчас идет досудебное разбирательство по инциденту с участием Промеса.

"Спартак" предложил "Аяксу" следующие варианты:

- оплачиваемая аренда с выкупом по окончании сезона;

- полноценный трансфер с разбивкой платежей, которые прекратятся в случае, если Промесу придется вернуться в Нидерланды по решению суда;

- трансфер за полную сумму, но с возможностью возврата ее части, если игрок будет вынужден уехать на родину.

Пока российская сторона не получила ответа.

Директор по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов подтвердил эту информацию.

"Мы действительно предложили Аяксу три варианта сделки. Спартак готов вести переговоры и быть гибким в данной ситуации. Надеемся, удастся прийти к соглашению", — сказал Фетисов.