У "Спартака" подскочили продажи футболок после возвращения Промеса

Директор департамента по связям с общественностью московского "Спаратка" Антон Фетисов заявил о росте прибыли от продажи атрибутики, после возвращения нападающего Квинси Промеса в клуб.

"После возвращения Промеса клуб хорошо заработал на продаже футболок – в день игры с "Рубином" мы продали в три раза больше джерси, чем в дни других матчей", – сказал Фетисов.

Напомним, голландец вернулся в "Спартак" из "Аякса" 25 февраля. Контракт футболиста с клубом рассчитан на 3,5 года. Нападающий уже успел сыграть за москвичей полный матч в 20-м туре Чемпионата России.