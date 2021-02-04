У "Спартака" проблемы с трансфером Промеса

Появились новые детали по трансферу хавбека "Аякса" Квинси Промеса в "Спартак". Управляющий директор москвичей Евгений Мележиков прокомментировал новые требования нидерладского клуба.

"От нас "Аякс" требует безусловность выплат при любом раскладе решения суда. Со своей стороны, планируем или их разбить, или их не иметь. Если футболист не сможет играть по решению суда, мы не хотим, чтобы выплаты были нашей безусловной ответственностью.

Мы предлагаем различные варианты, но "Аякс" пока не идет на это.

Переговоры, пока на паузе. Финансовую стоимость с "Аяксом" согласовали", – приводит слова Мележикова "РБ Спорт".