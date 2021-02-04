У "Спартака" проблемы с трансфером Промеса
Появились новые детали по трансферу хавбека "Аякса" Квинси Промеса в "Спартак". Управляющий директор москвичей Евгений Мележиков прокомментировал новые требования нидерладского клуба.
"От нас "Аякс" требует безусловность выплат при любом раскладе решения суда. Со своей стороны, планируем или их разбить, или их не иметь. Если футболист не сможет играть по решению суда, мы не хотим, чтобы выплаты были нашей безусловной ответственностью.
Мы предлагаем различные варианты, но "Аякс" пока не идет на это.
Переговоры, пока на паузе. Финансовую стоимость с "Аяксом" согласовали", – приводит слова Мележикова "РБ Спорт".
Напомним, что за аренду Промеса "Спартак" заплатит 500 тысяч евро, а опция выкупа игрока за 9 миллионов евро не будет обязательной. Зарплата полузащитника составит 3,5 млн евро в год плюс бонусы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23