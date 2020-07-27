У "Спартака" сменится коммерческий директор

Коммерческий директор московского "Спартака" Алексей Власов принял решение покинуть занимаемый пост.

Пресс-служба "красно-белых" поблагодарила функционера за проделанную работу и дала понять, что он может вернуться в клуб, если захочет.

Власов был коммерческим директором "Спартака" с сентября прошлого года.

Напомним, что "народная команда" заняла итоговое седьмое место в РПЛ и не попала в еврокубки.

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