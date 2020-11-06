У спортивного директора "Тамбова" 25-процентное поражение лёгких из-за коронавируса

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков болеет коронавирусом.

По словам функционера, у него нет симптомов COVID-19, однако исследование выявило поражение 25 процентов лёгких.

Скорее всего, Худяков заразился во время визита в Москву. Он рассчитывает вернуться в строй к матчу с "Краснодаром", который запланирован на 21 ноября.

По итогам 13 туров "Тамбов" занимает 13-е место в турнирной таблице РПл.

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