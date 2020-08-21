У стадиона "Аякса" установили памятник Кройффу
У стадиона "Аякса" в Амстердаме открыли памятник легенде клуба Йохану Кройффу.
У главного входа "Йохан Кройфф Арена" появилась бронзовая статуя, спроектированная скульптором Хансом Йута.
Деньги на памятник были собраны болельщиками "Аякса". За три месяца удалось собрать 75 тыс евро.
The statue of @JohanCruyff ♥️#vooraltijdnr14 pic.twitter.com/IixJDhy7IS— AFC Ajax (@AFCAjax) August 21, 2020
Напомним Кройфф в составе команды выиграл три Кубка европейских чемпионов и 8 раз побеждал в чемпионате Голландии. Кроме того, пятикратный обладатель Кубка Голландии.
Футболист умер 24 марта 2016 года в возрасте 68 лет.
Не пропустите: ЦСКА определился с размером нового предложения по Палинье
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
ЦСКА не смог предоставить "Рубину" автобус. Команда добиралась до отеля на такси
-
Самедов: "Спартак" в этом сезоне в тройке не будет"
-
"Луческу, уходи". Фанаты "Динамо" Киев прорвались на матч УПЛ
-
Экс-игрок сборной России Самедов открывает клинику пластической хирургии
-
"Ювентус" работает над расторжением контрактов Игуаина и Хедиры
-
Виллиан рассказал о целях "Арсенала" на предстоящий сезон
-
Мартинес, Лукаку и Навас - в старте на финальный матч ЛЕ "Севилья" - "Интер"
-
Андрей Мостовой рассказал о сравнении с Александром Мостовым
-
У стадиона "Аякса" установили памятник Кройффу
-
Киевское "Динамо" разгромило "Олимпик" в дебютном матче Луческу
-
"Фиорентина" представила новую форму на сезон-2020/21
-
4
Некоторые члены правления "Барсы" не против продажи Месси
-
"Ливерпуль" готов заплатить "Баварии" за Алькантара 15 млн евро
-
Гус Хиддинк назначен главным тренером сборной Кюрасао
-
"Вест Хэм" намерен избавиться от Уилшера
-
"Арсенал" и "Манчестер Сити" поспорят за полузащитника "Лиона"
-
Кокорин не нужен "Роме"
-
Зидан поделился ожиданиями от финала Лиги Чемпионов
-
Куман не рассчитывает на трёх основных игроков "Барселоны"
-
"Локомотив" назвал "Милану" требования по трансферу Миранчука
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23