У стадиона "Аякса" установили памятник Кройффу

У стадиона "Аякса" в Амстердаме открыли памятник легенде клуба Йохану Кройффу.

У главного входа "Йохан Кройфф Арена" появилась бронзовая статуя, спроектированная скульптором Хансом Йута.

Деньги на памятник были собраны болельщиками "Аякса". За три месяца удалось собрать 75 тыс евро.

Напомним Кройфф в составе команды выиграл три Кубка европейских чемпионов и 8 раз побеждал в чемпионате Голландии. Кроме того, пятикратный обладатель Кубка Голландии.

Футболист умер 24 марта 2016 года в возрасте 68 лет.

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