У Суареса снова положительный тест на коронавирус. Он может пропустить матч ЛЧ с "Баварией"
Форвард "Атлетико" Луис Суарес, вероятно, не сможет участвовать в завтрашнем матче Лиги Чемпионов с "Баварией". У игрока снова положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Marca.
По данным источника, накануне футболист сдал анализ на выявление Covid-19. Он оказался позитивным.
Таким образом, если завтра, 1 декабря, за несколько часов до матча нападающий снова сдаст положительный тест, он не сможет участвовать в матча.
Суарес заразился коронавирусом в расположении сборной Уругвая 17 ноября. Все это время он находился на карантине.
Матч "Атлетико" - "Бавария" состоится 1 декабря и начнется в 23:00 мск.
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|20
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|Атлетик Бильбао
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|27
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|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
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