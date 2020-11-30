У Суареса снова положительный тест на коронавирус. Он может пропустить матч ЛЧ с "Баварией"

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У Суареса снова положительный тест на коронавирус. Он может пропустить матч ЛЧ с "Баварией"

Форвард "Атлетико" Луис Суарес, вероятно, не сможет участвовать в завтрашнем матче Лиги Чемпионов с "Баварией". У игрока снова положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, накануне футболист сдал анализ на выявление Covid-19. Он оказался позитивным.

Таким образом, если завтра, 1 декабря, за несколько часов до матча нападающий снова сдаст положительный тест, он не сможет участвовать в матча.

Суарес заразился коронавирусом в расположении сборной Уругвая 17 ноября. Все это время он находился на карантине.

Матч "Атлетико" - "Бавария" состоится 1 декабря и начнется в 23:00 мск.

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