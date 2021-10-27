У Сульшера есть несколько матчей для исправления положения

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшер

У Сульшера есть несколько матчей для исправления положенияФото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннару Сульшеру дали три игры на то, чтобы он исправил нынешнюю ситуацию, сообщает издание The Telegraph.

По информации источника, руководство "красных дьяволов" может назначить нового тренера и раньше, если один из матчей пройдет так же плохо, как игра против "Ливерпуля" (0:5).

"Манчестер Юнайтед" уже начал поиски нового наставника для того случая, если Сульшер не справится.

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