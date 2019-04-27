У Сульшера конфликт с защитником "МЮ"

У защитника "Манчестер Юнайтед" Эрика Байи испортились отношения с наставником команды Уле Гуннаром Сульшером.

Причины конфликта не сообщаются, однако отметим, что 25-летний ивуариец не участвовал в играх с 6 марта.

Ранее интерес к футболисту проявляли "Арсенал", "Лион" и "Реал".

В этом сезоне Байи провел 17 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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