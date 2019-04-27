У Сульшера конфликт с защитником "МЮ"
У защитника "Манчестер Юнайтед" Эрика Байи испортились отношения с наставником команды Уле Гуннаром Сульшером.
Причины конфликта не сообщаются, однако отметим, что 25-летний ивуариец не участвовал в играх с 6 марта.
Ранее интерес к футболисту проявляли "Арсенал", "Лион" и "Реал".
В этом сезоне Байи провел 17 матчей, однако результативными действиями не отличился.
Читайте также: Погба согласовал контракт с "Реалом". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Лента новостей
-
У Сульшера конфликт с защитником "МЮ"
-
"Барселона" в 26-й раз стала чемпионом Испании (видео гола)
-
"Интер" и "Ювентус" победителя не выявили (видео голов)
-
Сане может вернуться в Бундеслигу
-
Раньери рассказал, кого бы он хотел видеть тренером "Ромы"
-
Тренер "Анжи" два раза пытался уйти в отставку
-
Фавр: "Борьба "Боруссии" за чемпионство окончена"
-
"Леганес" - "Сельта" - 0:0 (видеообзор матча Примеры)
-
"Рома" - "Кальяри" - 3:0 (видеообзор матча Серии А)
-
Менхенгладбахская "Боруссия" проиграла "Штутгарту"
-
"Леганес" и "Сельта" голов не забивали
-
"Брайтон" сыграл вничью с "Ньюкаслом"
-
Варан изменил решение по своему будущему
-
"Барселона" - "Леванте": видеотрансляция матча лидера и аутсайдера Примеры
-
"Интер" - "Ювентус": видеотрансляция матча 34-го тура Серии А
-
"Рома" разгромила "Кальяри" и ворвалась в зону Лиги Чемпионов (видео голов)
-
"Динамо" и "Ахмат" расписали безголевую ничью
-
"Локомотив" предлагал Денисову отказаться от ранее подписанного контракта
-
Стало известно, во сколько "Спартаку" обойдется расторжение контракта с Глушаковым
-
Санчо повторил рекорд Лэмпарда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|50
|9
|Уотфорд
|36
|50
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14