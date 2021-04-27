У сына Кокорина появился собственный бренд одежды

Теги фиорентинаалександр кокорин

У сына Кокорина появился собственный бренд одежды

Фото инстаграм Дарьи Валитовой

Сын форварда "Фиорентины" Александра Кокорина Майкл сообщил о запуске своего бренда детской одежды.

В инстаграме мальчика отмечается, что идею реализовала супруга футболиста Дарья Валитова.

Бренд получил название в честь имени Кокорина-младшего - On_Mike.

"Моя мама создала классный бренд одежды. И он называется моим именем", - говорится в публикации Майкла.

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