У сына Кокорина появился собственный бренд одежды

Фото инстаграм Дарьи Валитовой

Сын форварда "Фиорентины" Александра Кокорина Майкл сообщил о запуске своего бренда детской одежды.

В инстаграме мальчика отмечается, что идею реализовала супруга футболиста Дарья Валитова.

Бренд получил название в честь имени Кокорина-младшего - On_Mike.

"Моя мама создала классный бренд одежды. И он называется моим именем", - говорится в публикации Майкла.

Не пропустите: Газизов рассказал, сколько "Рома" была готова заплатить за Кокорина. | http://soccernews.ru