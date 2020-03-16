У сына Кокорина появился свой Instagram-аккаунт
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин, который принадлежит "Зениту", сообщил, что у его сына Майкла появился свой Instagram-аккаунт.
"У сына теперь своя страница. Подпишитесь, пожалуйста", – написал форвард в сториз своего Instagram.
Стоит отметить, что Майклу исполнится три года 4 июня 2020 года. На данный момент на страницу мальчика подписались почти три тысячи человек.
28-летний Кокорин перешел в "Сочи" из "Зенита" в зимнее трансферное окно на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за сочинский клуб четыре матча, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2020 года.
Не пропустите: Кокорин: "По моему мнению, чемпионат нужно приостановить". | http://soccernews.ru
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