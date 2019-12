У тер Штегена родился сын

У голкипера "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена вчера, 28 декабря, родился сын.

Мальчика назвали Бен. Футболист и его супруга Даниэла Йеле находятся в браке с лета 2017 года.

"Незабываемый день в нашей жизни. Добро пожаловать в мир и в нашу семью, Бен тер Штеген. Мы тебя любим", - написал тер Штеген в твиттере.

An unforgettable day in our lives.

Welcome to the world and to our family, Ben ter Stegen. We love you.

❤️ 28.12.19 pic.twitter.com/9NQ6vuN1OC