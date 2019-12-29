У тер Штегена родился сын

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У тер Штегена родился сын

У голкипера "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена вчера, 28 декабря, родился сын. 

Мальчика назвали Бен. Футболист и его супруга Даниэла Йеле находятся в браке с лета 2017 года.

"Незабываемый день в нашей жизни. Добро пожаловать в мир и в нашу семью, Бен тер Штеген. Мы тебя любим", - написал тер Штеген в твиттере.

А еще: Три европейских гранда поспорят за тер Штегена| http://soccernews.ru
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