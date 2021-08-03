У Тони Крооса проблемы в области паха

Фото: инстаграм Крооса/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте сообщил травме немецкого хавбека Тони Крооса.

По результатам обследования у немецкого полузащитника проблемы в области паха, а именно спортивная лобалгия. Сколько времени 31-летнему полузащитника потребуется на восстановление, не сообщается.

Спортивная лобалгия, также называемая спортивная грыжа, травма ядра, пах Гилмора или разрыв паха - это заболевание лонного сустава у спортсменов.

Это синдром, характеризующийся хронической болью в паху у спортсменов и расширенным поверхностным кольцом паховый канал. Футболисты и хоккеисты страдают чаще всего. Это может коснуться как спортсменов-любителей, так и профессиональных спортсменов.

Симптомы включают боль во время занятий спортом движения, особенно разгибание бедра, скручивания и повороты.

Эта боль обычно распространяется на область приводящей мышцы и даже в яички, хотя пациенту часто бывает трудно определить точное место.

После занятий спортом у человека с атлетической лоббалгией будет скованность и болезненность. На следующий день после матча встать с постели или из машины будет сложно. Любая нагрузка, повышающая внутрибрюшное давление, например кашель, чихание или занятия спортом, может вызвать боль.

Напомним, что уже 14 августа "Реал" сыграет первый матч в новом сезоне Ла Лиги. Соперником станет "Алавес". Начало — в 23:00 (мск).

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