У "Тоттенхэма" большие планы на летнее трансферное окно

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У "Тоттенхэма" большие планы на летнее трансферное окно

"Тоттенхэм" намерен активно поработать в летнее трансферное окно.

Как сообщает Daily Mail, "шпоры" планируют подписать до пяти новичков. В частности, клуб желает приобрести нападающего, левого и центрального защитника.

В шорт-лист "Тоттенхэма" входят Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Джеррод Боуэн ("Халл") , Карлос Солер ("Валенсия"), Уилфрид Заа ("Кристал Пэлас"), Александар Митрович ("Фулхэм").

Кроме того, клуб рассматривает вариант с продажей Кристиана Эриксена, Тоби Алдервейрелда, Дэнни Роуза, Виктора Ваньямы и Винсента Янссена.

Напомним, что в последние два трансферных окна "Тоттенхэм" не подписал ни одного игрока.

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