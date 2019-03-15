У "Тоттенхэма" большие планы на летнее трансферное окно
"Тоттенхэм" намерен активно поработать в летнее трансферное окно.
Как сообщает Daily Mail, "шпоры" планируют подписать до пяти новичков. В частности, клуб желает приобрести нападающего, левого и центрального защитника.
В шорт-лист "Тоттенхэма" входят Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Джеррод Боуэн ("Халл") , Карлос Солер ("Валенсия"), Уилфрид Заа ("Кристал Пэлас"), Александар Митрович ("Фулхэм").
Кроме того, клуб рассматривает вариант с продажей Кристиана Эриксена, Тоби Алдервейрелда, Дэнни Роуза, Виктора Ваньямы и Винсента Янссена.
Напомним, что в последние два трансферных окна "Тоттенхэм" не подписал ни одного игрока.
Читайте также: Топ-игрок "Реала" этим летом может перейти в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Тулуза" вырвала ничью у "Ниццы"
-
"Ростов" исключил своего нападающего из заявки команды
-
На защитника "Манчестер Юнайтед" претендуют четыре клуба
-
Каннаваро сменил Липпи на посту тренера сборной Китая
-
Гвардиола высказался о предстоящих матчах между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной"
-
У "Тоттенхэма" большие планы на летнее трансферное окно
-
"Анжи" потерпел поражение от "Крыльев Советов"
-
Стало известно, когда ФИФА примет решение об увеличении числа сборных на ЧМ-2022
-
УЕФА представил символическую сборную недели Лиги Европы
-
Роналду - вишенка на торте "Ювентуса": один из лидеров "Аякса" высказался о сопернике по 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
ФИФА изменила формат клубного чемпионата мира
-
"Арсенал" нацелился на голкипера "Бернли"
-
Голкипер "Порту" продлит контракт с клубом
-
1
Маротта ярко высказался о результатах "Интера"
-
Экс-тренер "Локомотива" может стать главным тренером "Енисея"
-
Мончи может вернуться в "Севилью"
-
Игрок "Интера" может перейти в "Ювентус" этим летом
-
Президент "Наполи" прокомментировал информацию о продаже Инсинье
-
Стали известны составы на матч между "Анжи" и "Крыльями Советов"
-
Бразильский защитник ПСЖ получит французское гражданство
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14