У "Тоттенхема" есть несколько вариантов выкупа Кулушевски

Фото: твиттер Кулушевски\Автор неизвестен

У "Тоттенхэма" есть ни один вариант выкупа хавбека сборной Швеции и "Ювентуса" Деяна Кулушевски, который с января выступает в составе "шпор" на правах аренды, сообщает Guardian ссылаясь на инсайдера Фабрицио Романо.

Напомним, что лондонцы взяли шведа в аренду на полтора года с правом выкупа.

По информации источника, этим летом выкуп Кулушевски обойдется "Тоттенхэму" в 30 миллионов евро, а летом 2023 года они должны будут заплатить 35 миллионов.

Летом 2023 года эта опция останется в силе, если не вступит в силу другая — выкуп за 35 млн евро, однако это станет возможным, если в следующем сезоне он сыграет хотя-бы половину от возможных матчей.

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